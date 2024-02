Jesse Lingard riparte dall'Asia: ritorna in campo dopo 9 mesi da svincolato

Un tempo talento del Manchester United, oggi in declino: Lingard ha trovato l'accordo con il Seoul FC.

All'esordio al Manchester United, il nome di Jesse Lingard era già noto come uno dei potenziali talenti del calcio inglese, forse capitato nel periodo tra i peggiori della storia dei Red Devils.

Il 16 agosto del 2015, a Old Trafford, Lingard fa il suo esordio davanti ai tifosi che lo vedranno indossare la maglietta che adorano per 232 volte. Insomma: mica poche.

Ma la sua carriera non ripagherà le attese: Jesse Lingard, attualmente, è svincolato da inizio giugno, dopo l'ennesima stagione finita peggio del previsto. E adesso è pronto a ripartire: lo farà in Asia, in Corea del Sud. Al Seoul FC.