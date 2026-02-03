Jeremy Jacquet è solo l'ultimo acquisto milionario del Liverpool: quanto hanno speso i 'Reds' per il gioiello 20enne

Jacquet è stato l'unico acquisto in questa sessione invernale del Liverpool, che però aveva fatto la voce grossa già qualche mese fa con un totale di 482 milioni spesi per rafforzare la squadra.

Alla corte di Slot sono arrivati Isak, Wirtz, Ekitiké, Kerkez, Frimpong e Leoni, quest'ultimo infortunatosi al crociato subito dopo la firma col club inglese.

Investimenti a cui non stanno però facendo seguito i risultati in campo: Liverpool qualificato agli ottavi di Champions League e ancora in corsa in FA Cup, ma già eliminato dalla Carabao Cup e addirittura sesto in Premier, a -14 dall'Arsenal capolista.