Jeremy Jacquet è solo l'ultimo acquisto milionario del Liverpool: quanto hanno speso i 'Reds' per il gioiello 20enne

Finestra invernale di calciomercato per larghi tratti anonima quella del Liverpool che, proprio nell'ultimo giorno utile, ha deciso di investire una cifra considerevole per un ragazzo di belle speranze.
Stiamo parlando di Jeremy Jacquet, difensore centrale messosi in mostra in Ligue 1 con la maglia del Rennes: spesa importante per un giocatore che farà parte della rosa per quanto riguarda la prossima stagione.
Jacquet è soltanto l'ultimo di una serie di nuovi innesti milionari: basti pensare alla faraonica campagna acquisti estiva da quasi 500 milioni che ha rivoluzionato i 'Reds'.