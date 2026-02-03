Goal.com
Jeremy Jacquet RennesGetty
Vittorio Rotondaro

Jeremy Jacquet è solo l'ultimo acquisto milionario del Liverpool: quanto hanno speso i 'Reds' per il gioiello 20enne

Investimento in prospettiva per il Liverpool nel mercato appena concluso: dal Rennes ecco Jacquet che si unirà ai 'Reds' dalla prossima estate.

Finestra invernale di calciomercato per larghi tratti anonima quella del Liverpool che, proprio nell'ultimo giorno utile, ha deciso di investire una cifra considerevole per un ragazzo di belle speranze.

Stiamo parlando di Jeremy Jacquet, difensore centrale messosi in mostra in Ligue 1 con la maglia del Rennes: spesa importante per un giocatore che farà parte della rosa per quanto riguarda la prossima stagione.

Jacquet è soltanto l'ultimo di una serie di nuovi innesti milionari: basti pensare alla faraonica campagna acquisti estiva da quasi 500 milioni che ha rivoluzionato i 'Reds'.

  • CHI È JEREMY JACQUET

    Nato il 13 luglio 2005, Jacquet è un prodotto giovanile del Rennes che a gennaio 2024 lo presta al Clermont: qui non riesce a evitare l'ultimo posto e la conseguente retrocessione in Ligue 2.

    Dopo una buona prima parte di stagione successiva, il Rennes richiama Jacquet che riesce fin da subito a imporsi come uno dei titolari, status confermato anche nel 2025/26.

    Un rendimento di cui si accorge il Liverpool, che non ha difficoltà ad accontare le richieste economiche della controparte transalpina: ulteriore dimostrazione di forza di una società che sta dettando legge sul calciomercato.

  • QUANTO HA SPESO IL LIVERPOOL PER JACQUET

    Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Liverpool ha messo sul piatto la bellezza di 60 milioni di euro a cui potrebbero aggiungersene altri 12 relativi ai bonus addizionali.

    Per Jacquet un contratto fino al 30 giugno 2031: concluderà la stagione al Rennes, prima dello sbarco vero e proprio a Liverpool che avverrà in estate.

  • ENNESIMO ACQUISTO MILIONARIO

    Jacquet è stato l'unico acquisto in questa sessione invernale del Liverpool, che però aveva fatto la voce grossa già qualche mese fa con un totale di 482 milioni spesi per rafforzare la squadra.

    Alla corte di Slot sono arrivati Isak, Wirtz, Ekitiké, Kerkez, Frimpong e Leoni, quest'ultimo infortunatosi al crociato subito dopo la firma col club inglese.

    Investimenti a cui non stanno però facendo seguito i risultati in campo: Liverpool qualificato agli ottavi di Champions League e ancora in corsa in FA Cup, ma già eliminato dalla Carabao Cup e addirittura sesto in Premier, a -14 dall'Arsenal capolista.

