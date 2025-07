Jashari non va in ritiro con il Club Brugge: segnale per il Milan ma non c'è ancora l'accordo

Il centrocampista svizzero si allenerà da solo: indizio di mercato, i rossoneri vogliono chiudere l'operazione.

All'improvviso una notizia che può far sorridere il Milan e aumenta la fiducia per Ardon Jashari, il grande obiettivo di mercato per rinforzare il centrocampo e che il club rossonero tratta da ormai diverse settimane.

Jashari infatti non parte con il Club Brugge per il mini ritiro a Londra durante il quale i belgi saranno impegnati nell'amichevole contro i Rangers.

Una scelta che ovviamente non passa inosservata e può rappresentare un indizio importante per capire il futuro del talento svizzero, che spinge per trasferirsi al Milan.

Le ultime sulla trattativa e lo scenario dopo la novità odierna.