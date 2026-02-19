Goal.com
Jashari modric milan como 18 febbraio 2025Getty Images
Nino Caracciolo

Jashari con Modric, esperimento doppio play riuscito: il Milan ha una soluzione in più

Contro il Como Allegri ha schierato un centrocampo inedito: l’esperimento del doppio play, Jashari-Modric, è riuscito. Una soluzione che potrebbe essere adottata in altre partite.

La curiosità era tanta anche per i diretti interessati, che mai avevano giocato insieme dall’inizio.

Una delle novità tattiche di Allegri in Milan-Como è stata quella di schierare un centrocampo inedito, anche per via della squalifica di Rabiot. Al fianco dell’intoccabile Modric hanno agito Ricci e soprattutto Ardon Jashari.

Proprio la coesistenza tra il croato e l’ex Brugge era un tema della vigilia: l’esame però è stato superato a pieni voti, tanto che l’allenatore rossonero si ritrova una nuova soluzione già in casa per la seconda parte di stagione.

  • ESAME SUPERATO

    Il tandem Modric-Jashari ha mostrato cose molto interessanti: i due si sono scambiati spesso ruoli e compiti, dimostrando di saper giocare insieme senza pestarsi i piedi. Entrambi hanno recuperato tanti palloni, palleggiato e verticalizzato; hanno lottato, si sono sacrificati e hanno dato geometrie alla squadra.

  • MODRIC PIÙ “LIBERO”

    La presenza di Jashari in mediana ha “liberato” maggiormente Modric, con il croato che in alcuni tratti del match è stato più libero di andare a cercarsi la zona giusta, agendo spesso da mezzala sinistra. L’intesa tra i due è aumentata con il passare dei minuti: un feeling che potrebbe portare diversi benefici al Milan.

  • ASSIST BELLISSIMO

    Jashari è cresciuto in qualità e personalità con il passare del minuti: lo svizzero ha mostrato di essere un giocatore  elegante, molto bravo in fase di recupero palla, nel verticalizzare e in possesso di un lungo e preciso lancio.

    Nel primo tempo è da segnalare una bella sventagliata per Athekame, ma la giocata che ha deciso il match è stato l’assist che ha portato al goal di Leao: una palla lunga con i giri giusti che ha mandato il portoghese a tu per tu con Butez.

  • SOLUZIONE RIPROPONIBILE

    L’esperimento del doppio play può considerarsi superato, toccherà ad Allegri capire contro quali avversi e in che situazioni di partita andrà riproposto. Con Jashari e Modric insieme il Milan ha maggiore palleggio e verticalizzazioni, ma meno inserimenti (ieri il sacrificato è stato Fofana): resta da capire se anche quando tornerà a disposizione Rabiot, ieri squalificato, Allegri riproporrà questa opzione che potrebbe giovare anche al francese, magari più libero di inserirsi.

