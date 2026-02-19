Jashari con Modric, esperimento doppio play riuscito: il Milan ha una soluzione in più

La curiosità era tanta anche per i diretti interessati, che mai avevano giocato insieme dall’inizio.
Una delle novità tattiche di Allegri in Milan-Como è stata quella di schierare un centrocampo inedito, anche per via della squalifica di Rabiot. Al fianco dell’intoccabile Modric hanno agito Ricci e soprattutto Ardon Jashari.
Proprio la coesistenza tra il croato e l’ex Brugge era un tema della vigilia: l’esame però è stato superato a pieni voti, tanto che l’allenatore rossonero si ritrova una nuova soluzione già in casa per la seconda parte di stagione.