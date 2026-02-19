Jashari con Modric, esperimento doppio play riuscito: il Milan ha una soluzione in più

Jashari è cresciuto in qualità e personalità con il passare del minuti: lo svizzero ha mostrato di essere un giocatore elegante, molto bravo in fase di recupero palla, nel verticalizzare e in possesso di un lungo e preciso lancio.

Nel primo tempo è da segnalare una bella sventagliata per Athekame, ma la giocata che ha deciso il match è stato l’assist che ha portato al goal di Leao: una palla lunga con i giri giusti che ha mandato il portoghese a tu per tu con Butez.