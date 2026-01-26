Jakirovic all'Inter è ufficiale: l'annuncio del club, arriva a titolo definitivo

Jakirovic ha dimostrato di saper giocare sia come centrale, sia come esterno mancino di difesa. Già accostato alla Juventus un anno fa, alla fine il croato è arrivato in Italia per vesitre la maglia dei rivali dell'Inter.

Alto 191 cm, in virtù della sua altezza ha messo in mostra ottime capacità realizzative in area avversaria, nonchè un'ottima tecnica nel ruolo di centrale.

Il ruolo di Jakirovic è oramai quello di difensore centrale dopo un primo periodo da terzino.