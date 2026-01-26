Goal.com
Francesco Schirru

Jakirovic all'Inter è ufficiale: l'annuncio del club, arriva a titolo definitivo

Il classe 2008 si trasferisce all'Inter, che per ora lo aggregherà alla squadra Under 23 militante in Serie C. Nel corso della stagione, però, potrebbe essere chiamato anche da Chivu.

Leon Jakirovic è un nuovo giocatore dell'Inter. 

Dopo le visite mediche e la firma degli ultimi giorni, il classe 2008 si è trasferito a titolo definitivo dalla Dinamo Zagabria, squadra croata. 18 anni compiuti il 16 gennaio, il difensore si aggregherà per ora all'Under 23, in attesa di capire se nel corso della stagione Chivu sceglierà di chiamarlo in prima squadra.

Inter e Dinamo Zagabria hanno trovato l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo sulla base di 2.5 milioni di euro. Sempre 2.5 milioni sono previsti al raggiungimento di diversi bonus, nonchè un 10% sulla futura rivendita a favore del suo ormai ex club

  • L'ANNUNCIO SOCIAL

  • LE CARATTERISTICHE DI JAKIROVIC

    Jakirovic ha dimostrato di saper giocare sia come centrale, sia come esterno mancino di difesa. Già accostato alla Juventus un anno fa, alla fine il croato è arrivato in Italia per vesitre la maglia dei rivali dell'Inter.

    Alto 191 cm, in virtù della sua altezza ha messo in mostra ottime capacità realizzative in area avversaria, nonchè un'ottima tecnica nel ruolo di centrale.

    Il ruolo di Jakirovic è oramai quello di difensore centrale dopo un primo periodo da terzino.

  • LA STAGIONE DELL'U23

    Appena nata, l'Under 23 dell'Inter si trova in piena zona playoff nel girone A di Serie C. 

    Tagliata fuori dalla possibilità di essere promossa direttamente in Serie B, visto il dominio assoluto del Vicenza (capolista con 56 punti, a +12 sulla seconda), l'Inter proverà a fare del suo meglio per salire in seconda serie, una categoria in cui nessuna delle seconde squadre delle big ha fin ora militato.

    Jakirovic si confronterà un calcio diverso da quello croato per la prima volta in carriera, nella speranza di approdare nella prima squadra dell'Inter non appena sarà giudicato pronto.

  • IL MERCATO DELL'INTER FIN QUI

    ACQUISTI

    Jakirovic (Dif, per l'Under 23)

    CESSIONI

    Carboni (Cen, Racing de Avellaneda, P)

    FORMAZIONE TIPO (Allenatore: Chivu)

    (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez

