Jakirovic all'Inter è ufficiale: l'annuncio del club, arriva a titolo definitivo

Leon Jakirovic è un nuovo giocatore dell'Inter.
Dopo le visite mediche e la firma degli ultimi giorni, il classe 2008 si è trasferito a titolo definitivo dalla Dinamo Zagabria, squadra croata. 18 anni compiuti il 16 gennaio, il difensore si aggregherà per ora all'Under 23, in attesa di capire se nel corso della stagione Chivu sceglierà di chiamarlo in prima squadra.
Inter e Dinamo Zagabria hanno trovato l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo sulla base di 2.5 milioni di euro. Sempre 2.5 milioni sono previsti al raggiungimento di diversi bonus, nonchè un 10% sulla futura rivendita a favore del suo ormai ex club