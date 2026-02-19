Goal.com
Live
Rolando Mandragora FiorentinaGetty Images
Michael Baldoin

Jagiellonia-Fiorentina 0-3, pagelle e tabellino: Ranieri apre le marcature, Mandragora inventa il raddoppio, Piccoli chiude i giochi approfittando dell'ingenuità di Drachal

La Fiorentina trova un successo importante in trasferta, confermando quanto di buono visto in campionato contro il Como: in Polonia decidono Ranieri, Mandragora su punizione e Piccoli su rigore.

Vincere aiuta a vincere: la Fiorentina - dopo l'importante successo contro il Como - si conferma anche in Europa e grazie al netto successo in Polonia contro lo Jagiellonia può ora concentrarsi pienamente sul campionato, dove serviranno i tre punti nel derby contro il Pisa, per affrontare poi con serenità la gara di ritorno al Franchi.

I Viola hanno dovuto fare i conti con un campo in condizioni al limite, tra zolle sollevate e pallone che faticava a rotolare regolarmente. Il primo tempo è stato povero di occasioni per oltre mezz’ora: poi la Fiorentina prova a farsi vedere, con due tentativi di Fabbian respinti da Abramowicz e un colpo di testa di Gosens sugli sviluppi di un corner, terminato sul fondo.

All’inizio della ripresa, la Fiorentina passa in vantaggio sugli sviluppi di un corner: Fazzini, al secondo tentativo, trova Ranieri sul secondo palo, con il capitano che sigla di testa. Lo Jagiellonia reagisce subito e trova il goal, annullato però per offside; l’arbitro assegna quindi una punizione dal limite, sulla quale Wdowik centra il palo in pieno.

Nel momento di maggiore difficoltà, ci pensa Mandragora a risolvere la situazione con una magia su calcio di punizione, mettendo il pallone all’incrocio dei pali. A chiudere i conti ci pensa Piccoli: l’ex Cagliari si guadagna un rigore e lo trasforma con grande freddezza.

  • PAGELLE JAGIELLONIA

    Abramowicz (voto 5.5) prova in tutti i modi a tenere a galla la sua squadra, ma sul colpo di testa di Ranieri che vale l’1-0 risulta colpevole, respingendo praticamente dentro la propria porta. Drachal (voto 4.5), subentrato al 60’ per aiutare i suoi a ribaltare il risultato, finisce invece per affondare insieme alla squadra: una grave disattenzione in cui stende Piccoli in area vale il definitivo 0-3. Wdowik (voto 6) è uno dei pochi a provarci fino in fondo, centrando un clamoroso palo sull’0-1 che avrebbe potuto cambiare l’esito del match.

    VOTI JAGIELLONIA (4-4-2): Abramowicz 5.5; Wojtuszek 6, Vital 5.5, Pelmard 6, Wdowik 6; Pozo 6, Flach 5.5 (60' Drachal 4.5), Mazurek 5 (89' Kozlowski sv), Jozwiak 6 (68' Rallis 6); Imaz 5.5, Bazdar 5.5 (89' Sylla sv). All. Siemieniec.

  • PAGELLE FIORENTINA

    Praticamente impeccabile in difesa e decisivo in avanti, Ranieri (voto 7) sigla una rete fondamentale per la sua squadra, un goal che mette in discesa la serata e alleggerisce il peso di un campo estremamente difficile.

    Mandragora (voto 7) fatica a rendersi protagonista per larghi tratti della partita, ma decide di farlo nel modo più spettacolare: un calcio di punizione perfetto che supera la barriera e si infila all’incrocio dei pali, regalando il raddoppio alla Fiorentina.

    Gara non semplice per Piccoli (voto 6.5), costretto a lottare da solo contro i due difensori avversari e spesso lontano dalla zona di rifinitura. Riesce però a creare i presupposti per il rigore, anticipando con furbizia un avversario e facendosi travolgere: dal dischetto, freddissimo, non sbaglia.

    VOTI FIORENTINA (4-3-3): Lezzerini 6; Fortini 6, Comuzzo 6, Ranieri 7 (68' Pongracic 6), Gosens 6; Fabbian 6.5, Mandragora 7, Ndour 6 (84' Balbo sv); Harrison 5.5 (68' Parisi 6), Piccoli 6.5, Fazzini 6.5. All. Vanoli.

  • TABELLINO JAGIELLONIA-FIORENTINA 0-3

    Marcatori: 53' Ranieri, 65' Mandragora, 81' rig. Piccoli

    JAGIELLONIA (4-4-2): Abramowicz 5.5; Wojtuszek 6, Vital 5.5, Pelmard 6, Wdowik 6; Pozo 6, Flach 5.5 (60' Drachal 4.5), Mazurek 5 (89' Kozlowski sv), Jozwiak 6 (68' Rallis 6); Imaz 5.5, Bazdar 5.5 (89' Sylla sv). All. Siemieniec.

    FIORENTINA (4-3-3): Lezzerini 6; Fortini 6, Comuzzo 6, Ranieri 7 (68' Pongracic 6), Gosens 6; Fabbian 6.5, Mandragora 7, Ndour 6 (84' Balbo sv); Harrison 5.5 (68' Parisi 6), Piccoli 6.5, Fazzini 6.5. All. Vanoli.

    Arbitro: Sebastian Gishamer (Austria)

    Ammoniti: 21' Fazzini, 41' Mandragora, 76' Lezzerini, 78' Wdowik

    Espulsi: -

0