Jadon Sancho non può rilanciarsi in Premier League: deve lasciare l’Inghilterra per tornare a brillare e non sprecare il suo talento

Quando Sancho è arrivato all’Aston Villa in prestito dal Manchester United nell’ultimo giorno di mercato, l’ex attaccante dei Villans Stan Collymore non ha nascosto il suo scetticismo.

"Penso che ormai sia uno di quei giocatori di cui il Manchester United non riesce a liberarsi, perché nessuno è disposto a mettere sul tavolo una cifra importante o a coprirne l’ingaggio per prenderlo a titolo definitivo», aveva dichiarato. «Da quando è arrivato in Premier League è stato davvero deludente".

Collymore aveva anche lanciato un avvertimento chiaro: "Sancho deve abbassare la testa e rendere, perché se non lo fa la sua carriera rischia di trasformarsi in un circo".

Collymore non avrebbe potuto avere più ragione. L’esperienza di Sancho all’Aston Villa, finora, è stata una sequenza di occasioni mancate e di episodi negativi che stanno rendendo sempre più evidente una realtà difficile da ignorare.