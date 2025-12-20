Jadon Sancho non può rilanciarsi in Premier League: deve lasciare l’Inghilterra per tornare a brillare e non sprecare il suo talento

La carriera di Jadon Sancho in Premier League sembra ormai giunta ad un punto di non ritorno. L’esterno del Manchester United, oggi in prestito all’Aston Villa, deve seriamente prendere in considerazione l’idea di lasciare l’Inghilterra se vuole evitare che il suo talento venga definitivamente sprecato.
Sancho forse è più un uomo da basket che da baseball, ma dal suo arrivo all’Aston Villa sembra già aver collezionato il terzo strike. Il suo fallimento al Manchester United è arrivato ben prima dell’autosabotaggio causato dal banale scontro con Erik ten Hag. Successivamente non è riuscito a rilanciarsi nemmeno nel prestito al Chelsea, che ha poi deciso di tirarsi indietro rispetto all’accordo per il suo acquisto definitivo. Ora, a Birmingham, è diventato un semplice comprimario.
L’inglese è ancora in attesa della sua prima da titolare in Premier League con la maglia dei Villans, a quasi quattro mesi dal suo approdo al club. Quell’esordio dal primo minuto non arriverà nemmeno domenica contro il Manchester United, visto che l’accordo di prestito gli vieta di scendere in campo contro il suo club di appartenenza.
A dire il vero, sembra quasi che Sancho sia stato escluso anche dalle altre partite di campionato. È rimasto inutilizzato nelle ultime due gare contro West Ham e Brighton e, complessivamente, ha giocato appena l’8% dei minuti totali dell’Aston Villa in Premier League.
Il trasferimento a Birmingham deve essere sembrato inizialmente un passo indietro rispetto a Manchester e Londra, ma dopo un avvio incerto la squadra di Unai Emery sta vivendo una stagione sensazionale: nove vittorie consecutive e un clamoroso inserimento nella corsa al titolo. Sancho, però, è quasi del tutto estraneo a questa ondata di successi. L’unico a vivere un momento più complicato di lui in rosa è Harvey Elliott.
Oggi più che mai, la sensazione è che la Premier League stia scivolando definitivamente dalle mani di Jadon Sancho. Se vuole davvero salvare la propria carriera, una ripartenza lontano dall’Inghilterra sembra ormai inevitabile.