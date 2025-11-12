Pubblicità
Pubblicità
Sancho - Aston VillaGetty
Lelio Donato

Jadon Sancho non ingrana all'Aston Villa: il sogno estivo della Roma gioca pochissimo in Premier League

L'esterno in estate era seguito dalla Juventus e soprattutto dalla Roma, che lo ha aspettato per settimane. Ma l'avventura di Jadon Sancho all'Aston Villa non è iniziata nel migliore dei modi.

Pubblicità

Da sogno proibito della Roma a flop in Premier League. L'avventura di Jadon Sancho all'Aston Villa non decolla.

I giallorossi hanno inseguito per settimane l'esterno inglese che però ha declinato l'offerta della Roma preferendo restare in Premier.

Una scelta che finora non ha pagato dato che Sancho gioca poco e rende anche meno. Mentre la Roma si gode il momentaneo primato in Serie A senza di lui.

Ma come sta andando Sancho all'Aston Villa?

  • ZERO GOAL E UNA SOLA PRESENZA DA TITOLARE IN PREMIER

    Certo, siamo solo a metà novembre, ma ad oggi l'esperienza di Jadon Sancho all'Aston Villa è un clamoroso flop.

    L'esterno ha giocato una sola partita da titolare in Premier League, contro il Manchester City. Ma è stato sostituito già all'intervallo dopo una prova nettamente insufficiente.

    Due invece le presenze dal 1' in Europa League ma anche in questo caso Sancho non è riuscito a incidere.

    Al momento per lui otto presenze, un totale di 336' con zero goal e zero assist. Male insomma, anzi malissimo.

    • Pubblicità

  • IL NO DI SANCHO ALLA ROMA

    Come detto sopra Jadon Sancho è stato il sogno proibito della Roma per l'intera sessione estiva del calciomercato.

    Il giocatore però non ha mai realmente aperto al trasferimento in giallorosso, finché Gasperini che pure lo voleva fortemente ha deciso di mollare la presa.

    "Non bisogna pregare mai nessuno. Sancho come altri giocatori. Sono giocatori bravi che possono darci un valore aggiunto, ma è anche una grande opportunità per loro. Ma enorme. E se entrano in questo tipo di pensiero le cose si sposano, altrimenti non è che puoi mettere insieme due mentalità così opposte. Se lo capisce ha senso, se non lo capisce starà dov'è, non è un problema" aveva dichiarato il tecnico.

    Claudio Ranieri, invece, aveva spiegato come l'ingaggio di Sancho avrebbe comportato anche un pesante investimento economico: "Economicamente era molto, molto pesanteperò i Friedkin pur di accontentare l’allenatore l’avrebbero fatta. Certo, ci sarebbe stato da vendere qualcuno: finché non fosse uscito un pezzo pregiato non avremmo potuto farla".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • L'INTERESSE DELLA JUVENTUS

    Sancho sarebbe potuto arrivare in Serie A anche per vestire la maglia della Juventus.

    I bianconeri avevano inserito l'esterno tra i propri obiettivi sia nell'ultima sessione di mercato che in quella dell'estate precedente.

    Ma in entrambe le occasioni l'affare non si è mai concretizzato. Sancho così è finito all'Aston Villa, che l'ha preso in prestito secco dal Manchester United per una stagione.

  • IL FUTURO DI SANCHO

    Visto l'attuale rendimento di Jadon Sancho sono insistenti le voci di una separazione anticipata tra le parti.

    L'ipotesi di un rientro al Manchester United a gennaio però al momento sembra da escludere dato che il giocatore non fa parte dei piani dei Red Devils.

    Sancho dal canto suo gradirebbe tornare al Borussia Dortmund, ovvero il club dove si è espresso meglio. Ma anche in questo i gialloneri non sembrerebbero interessati all'esterno.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Premier League
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL