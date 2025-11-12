Jadon Sancho non ingrana all'Aston Villa: il sogno estivo della Roma gioca pochissimo in Premier League

Come detto sopra Jadon Sancho è stato il sogno proibito della Roma per l'intera sessione estiva del calciomercato.

Il giocatore però non ha mai realmente aperto al trasferimento in giallorosso, finché Gasperini che pure lo voleva fortemente ha deciso di mollare la presa.

"Non bisogna pregare mai nessuno. Sancho come altri giocatori. Sono giocatori bravi che possono darci un valore aggiunto, ma è anche una grande opportunità per loro. Ma enorme. E se entrano in questo tipo di pensiero le cose si sposano, altrimenti non è che puoi mettere insieme due mentalità così opposte. Se lo capisce ha senso, se non lo capisce starà dov'è, non è un problema" aveva dichiarato il tecnico.

Claudio Ranieri, invece, aveva spiegato come l'ingaggio di Sancho avrebbe comportato anche un pesante investimento economico: "Economicamente era molto, molto pesanteperò i Friedkin pur di accontentare l’allenatore l’avrebbero fatta. Certo, ci sarebbe stato da vendere qualcuno: finché non fosse uscito un pezzo pregiato non avremmo potuto farla".