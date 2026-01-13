Dopo gli acquisti si Solomon dal Villarreal e Brescianini dall'Atalanta, la Fiorentina è pronta a dare il benvenuto anche a Jack Harrison; operazione chiusa con il Leeds per l'inglese.
Paolo Vanoli quindi avrà un nuovo rinforzo per la seconda parte di stagione; ma che giocatore arriva alla Fiorentina? Sicuramente un innesto di esperienza; Harrison ha trovato pochissimo spazio negli ultimi mesi e per questo ha deciso di iniziare un nuovo capitolo.
Ecco chi è, dove e quanto potrà giocare nella Fiorentina.