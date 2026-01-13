Harrison è arrivato al Leeds nell'estate 2018 rimanendoci fino al 2023; poi la parentesi all'Everton dove è stato per due stagioni fino a tornare nel suo vecchio club in estate. Un ritorno però poco felice per lui visto che con Daniel Farke in panchina ha avuto pochissime chance, complice le difficoltà di inserirsi nel 3-5-2 del tecnico.

Questo non toglie comunque nulla alla grande storia di Harrison con il Leeds; oltre 200 presenze con 34 goal e 32 assist. Protagonista nell'anno della promozione che ha riportato il club in Premier League dopo 18 anni e soprattutto autore di un goal che ha scritto una pagina di storia. E' stato lui infatti a segnare la prima rete del Leeds al ritorno nel massimo campionato inglese, ad Anfield contro il Liverpool nel 2020.