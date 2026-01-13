Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Derby County v Leeds United - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport
Andrea Ajello

Jack Harrison alla Fiorentina, chi è il nuovo colpo che può arricare dal Leeds: ruolo e carriera dell'inglese

La Fiorentina accoglie Jack Harrison che sarà il terzo acquisto di gennaio: tanti anni al Leeds dove ha fatto la storia.

Pubblicità

Dopo gli acquisti si Solomon dal Villarreal e Brescianini dall'Atalanta, la Fiorentina è pronta a dare il benvenuto anche a Jack Harrison; operazione chiusa con il Leeds per l'inglese.

Paolo Vanoli quindi avrà un nuovo rinforzo per la seconda parte di stagione; ma che giocatore arriva alla Fiorentina? Sicuramente un innesto di esperienza; Harrison ha trovato pochissimo spazio negli ultimi mesi e per questo ha deciso di iniziare un nuovo capitolo.

Ecco chi è, dove e quanto potrà giocare nella Fiorentina. 

  • LA CARRIERA DI HARRISON

    Harrison vanta ormai una lunga carriera, passata principalmente in Inghilterra ma non solo; dopo le giovanili passate tra le altre in squadre come Liverpool e Manchester United, il classe 1996 ha deciso di andare negli Stati Uniti quando era solo un ragazzino, a 14 anni.

    A 16 anni la chiamata al draft come scelta numero uno dai Chicago Fire che poi lo cedono subito ai New York City. Due anni nel club statunitense prima di tornare in patria. 

    Dopo essere stato acquistato dal Manchester City e aver passato sei mesi in prestito al Middlesbourg, la svolta della sua carriera, ovvero la chiamata del Leeds allenato da Bielsa, dove rimarrà per molti anni. 

    • Pubblicità

  • GLI ANNI DI HARRISON AL LEEDS: I NUMERI E UN GOAL STORICO

    Harrison è arrivato al Leeds nell'estate 2018 rimanendoci fino al 2023; poi la parentesi all'Everton dove è stato per due stagioni fino a tornare nel suo vecchio club in estate. Un ritorno però poco felice per lui visto che con Daniel Farke in panchina ha avuto pochissime chance, complice le difficoltà di inserirsi nel 3-5-2 del tecnico. 

    Questo non toglie comunque nulla alla grande storia di Harrison con il Leeds; oltre 200 presenze con 34 goal e 32 assist. Protagonista nell'anno della promozione che ha riportato il club in Premier League dopo 18 anni e soprattutto autore di un goal che ha scritto una pagina di storia. E' stato lui infatti a segnare la prima rete del Leeds al ritorno nel massimo campionato inglese, ad Anfield contro il Liverpool nel 2020. 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • RUOLO E CARATTERISTICHE DI HARRISON

    Harrison arriva alla Fiorentina per aggiungersi nel reparto degli esterni offensivi ed è il secondo acquisto quindi dei viola in quella zona di campo dopo Solomon.

    L'inglese può giocare sia a destra, accentrandosi sul piede forte,  che a sinistra; si è diviso tra le due fasce nel corso della carriera.

    Perfetto nel 4-3-3 ma utilizzabile anche qualche metro più indietro, Harrison è un mancino puro, bravo nel dribbling, rapido sopratutto nello stretto. Una soluzione interessante per Vanoli. 

  • HARRISON ALLA FIORENTINA: I DETTAGLI

    Il club viola sta definendo con la società inglese gli ultimi dettagli, con l’accordo di massima che è già stato raggiunto, come riporta Sky Sport. Ormai questione di tempo quindi per il suo arrivo a Firenze.

    Harrison arriverà in prestito con diritto di riscatto; una scommessa quindi per la Fiorentina, che potrà valutare se poi acquistare a titolo definitivo il giocatore a fine stagione. 

  • Pubblicità
    Pubblicità
Premier League
Leeds United crest
Leeds United
LEE
Fulham crest
Fulham
FUL
Serie A
Bologna crest
Bologna
BOL
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
0