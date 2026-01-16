Jack Fletcher, il giovane regista del Manchester United che porta avanti la dinastia di famiglia a Old Trafford dopo aver rifiutato il Manchester City

Darren Fletcher ha giocato accanto ai gemelli Rafael e Fabio da Silva durante la sua avventura al Manchester United, ma non avrebbe mai immaginato che molti anni dopo sarebbero stati i suoi stessi figli gemelli a contendersi un posto in prima squadra ai Red Devils.
Nel suo breve periodo da tecnico ad interim, Fletcher ha scelto di non schierare né Jack né Tyler, forse per timore di essere accusato di nepotismo.
Il nuovo allenatore, Michael Carrick, invece, non ha alcun legame familiare con i due centrocampisti, e ci sono buone possibilità che i fratelli Fletcher scendano in campo insieme nella sua squadra da qui alla fine della stagione.
Jack, nazionale inglese Under-19, ha già fatto il suo debutto, mentre Tyler – che ha scelto di rappresentare la Scozia come il padre – attende la sua occasione.
La prospettiva di vedere i due figli dell’infaticabile centrocampista – che in 13 anni a Old Trafford ha vinto diversi titoli della Premier League e una Champions League – giocare fianco a fianco rappresenta una delle poche note liete in un’altra stagione turbolenta per i 20 volte campioni d’Inghilterra.
GOAL analizza da vicino Jack Fletcher, che si è aggiudicato la corsa per diplomarsi nell’academy leggendaria dello United, pur essendo solo all’inizio di un percorso in un club che, letteralmente, gli scorre nelle vene…