Jack Fletcher, il giovane regista del Manchester United che porta avanti la dinastia di famiglia a Old Trafford dopo aver rifiutato il Manchester City

Fletcher ha iniziato ad allenarsi con la prima squadra quando in panchina c’era ancora Erik ten Hag, venendo convocato per la sua prima gara ufficiale nella sfida contro il Brentford dell’ottobre 2024.

È rimasto stabilmente tra le opzioni in panchina anche dopo l’arrivo di Ruben Amorim, che gli ha concesso la grande occasione nel dicembre 2025: Jack è infatti subentrato nella ripresa contro l’Aston Villa, diventando il 255º prodotto dell’Academy a debuttare in prima squadra.

Non è riuscito a cambiare l’inerzia della gara – persa 2-1 – ma per lui e per tutta la famiglia è stato comunque un momento storico: i Fletcher sono diventati la prima coppia padre-figlio a giocare entrambi per il Manchester United dopo 60 anni.

Quando Mason Mount si è fermato per infortunio nell’intervallo della partita successiva contro il Newcastle, Amorim non ha avuto dubbi su chi chiamare dalla panchina. “I sei giorni migliori della mia vita”, ha dichiarato Jack dopo quella seconda presenza consecutiva.

Il centrocampista, appena diciottenne, ha poi collezionato la terza apparizione di fila entrando ancora all’intervallo contro il Wolverhampton pochi giorni più tardi, anche se in quell’occasione non è riuscito a incidere nel deludente 1-1 che ha segnato l’inizio della fine dell’era Amorim.

Curiosamente, non ha giocato né contro il Burnley né contro il Brighton quando il padre Darren è stato nominato allenatore ad interim. Una scelta dettata dalla volontà di evitare qualsiasi accusa di favoritismo, in un periodo in cui Kobbie Mainoo e Bruno Fernandes stavano contemporaneamente rientrando dagli infortuni.