Ivan Juric è stato esonerato un anno dopo nello stesso giorno: dalla Roma all'Atalanta, in mezzo il flop al Southampton

Un anno da dimenticare per Ivan Juric che era stato esonerato il 10 novembre 2024 dalla Roma e nello stesso giorno viene sollevato dall'incarico all'Atalanta. In mezzo una retrocessione e la risoluzione col Southampton.

