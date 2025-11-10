Pubblicità
Ivan Juric è stato esonerato un anno dopo nello stesso giorno: dalla Roma all'Atalanta, in mezzo il flop al Southampton

Un anno da dimenticare per Ivan Juric che era stato esonerato il 10 novembre 2024 dalla Roma e nello stesso giorno viene sollevato dall'incarico all'Atalanta. In mezzo una retrocessione e la risoluzione col Southampton.

10 novembre 2024-10 novembre 2025, l'anno nero di Ivan Juric si conclude con l'esonero da parte dell'Atalanta.

Esattamente dodici mesi fa infatti il tecnico era stato sollevato dall'incarico alla Roma dopo un inizio di stagione disastroso.

In mezzo un'altra delusione ovvero la retrocessione alla guida del Southampton che aveva portato alla risoluzione consensuale del contratto.

Nonostante questo, in estate, l'Atalanta aveva affidato a Juric il post Gasperini salvo esonerarlo dopo sole undici giornate.

  JURIC ESONERATO DALLA ROMA NELLO STESSO GIORNO

    Come detto, per uno strano scherzo del destino, Ivan Juric era stato esonerato dalla Roma nello stesso giorno dell'anno scorso.

    Era il 10 novembre 2024 quando la società giallorossa annunciava di aver sollevato il tecnico dalla guida della Prima squadra.

    In quel momento la Roma era dodicesima in campionato e Juric aveva ottenuto una media di 1.25 punti a partita, collezionando ben cinque sconfitte.

    Il croato era subentrato appena 53 giorni prima sulla panchina giallorossa al posto di Daniele De Rossi.

  LA RETROCESSIONE COL SOUTHAMPTON

    Il 21 dicembre 2024 però Ivan Juric torna in panchina e diventa il nuovo allenatore del Southampton.

    La missione in questo caso, a dire il vero, è quasi impossibile: ovvero evitare una retrocessione che sembra già certa prima di Natale.

    Impresa che non riuscirà, anzi. I Saints scendono ufficialmente in Championship con ben sette giornate d'anticipo stabilendo un nuovo record negativo.

    Juric decide così di risolvere consensualmente il contratto dopo una sola vittoria in quattordici partite di Premier League, un pareggio e ben dodici sconfitte.

  JURIC ESONERATO DALL'ATALANTA

    In estate, un po' a sorpresa, è l'Atalanta a concedere un'altra occasione a Ivan Juric affidandogli la difficile eredità di Gian Piero Gasperini.

    Nelle prime nove giornate, peraltro, la Dea è l'unica squadra di Serie A che non perde neppure una partita. Ma pareggia ben sette volte. Poi il tracollo.

    Le due sconfitte consecutive contro Udinese e Sassuolo, con zero goal segnati, convincono l'Atalanta a cambiare nonostante la vittoria ottenuta a Marsiglia in Champions League.

    Juric lascia la Dea al tredicesimo posto in campionato con 13 punti in 11 giornate. La data dell'esonero? Il 10 novembre, come un anno fa.