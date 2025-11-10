Ivan Juric è stato esonerato un anno dopo nello stesso giorno: dalla Roma all'Atalanta, in mezzo il flop al Southampton

10 novembre 2024-10 novembre 2025, l'anno nero di Ivan Juric si conclude con l'esonero da parte dell'Atalanta.
Esattamente dodici mesi fa infatti il tecnico era stato sollevato dall'incarico alla Roma dopo un inizio di stagione disastroso.
In mezzo un'altra delusione ovvero la retrocessione alla guida del Southampton che aveva portato alla risoluzione consensuale del contratto.
Nonostante questo, in estate, l'Atalanta aveva affidato a Juric il post Gasperini salvo esonerarlo dopo sole undici giornate.