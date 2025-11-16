Pubblicità
Samuele Inacio ItaliaGetty Images
Stefano Silvestri

Italia-Uzbekistan Under 17 dove vederla: Rai o FIFA+? Canale tv, diretta streaming, formazioni

L'Italia Under 17 si gioca l'accesso ai quarti di finale dei Mondiali di categoria contro i pari età dell'Uzbekistan: dove vedere la gara in diretta tv e streaming.

L'Italia Under 17 ora ha cominciato davvero a sognare in grande. Dopo aver superato lo scoglio degli ottavi di finale, la nazionale di Massimiliano Favo sfida i pari età dell'Uzbekistan a caccia di un posto nei quarti del Mondiale di categoria.

Inacio e compagni hanno superato per 2-0 la Repubblica Ceca agli ottavi, grazie alle reti messe a segno da Arena e Maccaroni; l'Uzbekistan ha invece estromesso la Croazia ai calci di rigore.

Quando si gioca e dove si potrà vedere in diretta tv e streaming Italia-Uzbekistan dei Mondiali Under 17? Tutte le informazioni sull'importantissima sfida degli azzurrini.

  • ITALIA-UZBEKISTAN UNDER 17: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Italia-Uzbekistan Under 17
    • Data: martedì 18 novembre 2025
    • Orario: 13.30 italiane
    • Canale TV: Rai Sport
    • Streaming: RaiPlay, FIFA+
  • PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-UZBEKISTAN UNDER 17

    ITALIA UNDER 17 (4-3-1-2): Longoni; Marini, De Paoli, Reggiani, Mambuku; Steffanoni, Prisco, Luongo; Inacio; Arena, Lontani. Ct. Favo

    UZBEKISTAN UNDER 17 (4-4-2): Shokirov; Musakhonov, Bakhodirkhonov, Khakimov, Anvarov; Abduminov, Erimbetov, Shukurullayev, Khasanov; Sodikov, Sarsenbaev. Ct. Ismoilov

  • ORARIO ITALIA-UZBEKISTAN UNDER 17

    Italia-Uzbekistan Under 17 si giocherà all'Aspire Zone di Doha, in Qatar. Il calcio d'inizio della sfida è in programma alle ore 13.30 italiane (le 15.30 locali) di martedì 18 novembre 2025.

  • DOVE VEDERE ITALIA-UZBEKISTAN UNDER 17 IN TV

    La gara tra Italia e Uzbekistan Under 17 sarà visibile in diretta tv su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre).

  • ITALIA-UZBEKISTAN UNDER 17 IN DIRETTA STREAMING

    In streaming Italia-Uzbekistan Under 17 sarà visibile gratis e in chiaro anche su RaiPlay.

    L'alternativa è seguire la partita su FIFA+, sempre gratis e in chiaro e sempre scaricando l'app o su un moderno televisore o su un pc, cellulare o tablet, con l'alternativa dell'accesso al sito ufficiale.

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Un'altra alternativa è seguire Italia-Uzbekistan Under 17 grazie alla diretta scritta di GOAL, con tutti gli aggiornamenti salienti sull'andamento del match.

