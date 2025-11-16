Italia-Uzbekistan Under 17 dove vederla: Rai o FIFA+? Canale tv, diretta streaming, formazioni

L'Italia Under 17 ora ha cominciato davvero a sognare in grande. Dopo aver superato lo scoglio degli ottavi di finale, la nazionale di Massimiliano Favo sfida i pari età dell'Uzbekistan a caccia di un posto nei quarti del Mondiale di categoria.

Inacio e compagni hanno superato per 2-0 la Repubblica Ceca agli ottavi, grazie alle reti messe a segno da Arena e Maccaroni; l'Uzbekistan ha invece estromesso la Croazia ai calci di rigore.

Quando si gioca e dove si potrà vedere in diretta tv e streaming Italia-Uzbekistan dei Mondiali Under 17? Tutte le informazioni sull'importantissima sfida degli azzurrini.