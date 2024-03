Italia U20-Romania dove vederla: sito FIGC, Youtube, Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Ultima partita dell'Elite League Under 20 per l'Italia, decisa a conquistare il torneo: tutte le info sulla trasmissione in diretta tv e streaming.

Dopo tre vittorie e un pareggio, l'Italia Under 20 punta a conquistare anche l'ultimo successo, in casa della Romania, per poter vincere l'Elite League, mini torneo che ha visto fin qui imbattuti gli azzurrini vice-Campioni del Mondo.

Per l'Italia la possibilità di vincere ancora una volta il torneo, dopo aver conquistato le due precedenti edizioni e continuare a crescere. La squadra di Alberto Bollini sta dimostrando di essere una delle più rodate e temibili non solo del continente, ma bensì dell'intero pianeta.

Tra i giocatori scelti per la partita contro la Romania anche alcuni volti noti in Serie A, che hanno già avuto modo di esodire nella massima serie, tra cui Filippo Terracciano del Milan:

Portieri: Lorenzo Palmisani (Frosinone), Paolo Vismara (Atalanta);

Difensori: Samuele Angori (Pontedera), Tommaso Barbieri (Pisa), Giovanni Bonfanti (Atalanta), Alessandro Marcandalli (Reggiana), Filippo Missori (Sassuolo), Iacopo Regonesi (Atalanta), Alessandro Pio Riccio (Modena);

Centrocampisti: Lorenzo Amatucci (Ternana), Giacomo Faticanti (Ternana), Samuel Giovane (Ascoli), Lorenzo Ignacchiti (Pontedera), Niccolò Pisilli (Roma), Filippo Terracciano (Milan);

Attaccanti: Fabio Abiuso (Modena), Claudio Cassano (Cittadella), Luigi Cherubini (Roma), Luca D'Andrea (Catanzaro), Filippo Distefano (Ternana), Antonio Raimondo (Ternana).

In questa pagina le info su Italia Under 20-Romania Under 20: orario, probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming.