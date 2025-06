Italia Under 21 ai quarti se, cosa serve per qualificarsi oggi: le combinazioni contro la Slovacchia

Slovacchia U21 vs Italia U21

Dopo la vittoria dell'esordio contro la Romania, l'Under 21 azzurra cerca il pass anticipato agli Europei: cosa dovrà accadere stasera.

Il primo step è stato compiuto: l'Italia Under 21 ha iniziato nel migliore dei modi gli Europei di categoria, superando di misura la Romania e conquistando i primi tre punti del raggruppamento. Ma il lavoro, ovviamente, non è completo.

Questa sera la formazione di Nino Nunziata scenderà nuovamente in campo contro la Slovacchia padrona di casa, partita che ricorda la finale del 2000 decisa da una doppietta di Andrea Pirlo. In palio, stavolta, non ci sarà il trofeo: la qualificazione ai quarti di finale sì, però.

Con le giuste combinazioni, l'Italia potrebbe infatti staccare il pass per la fase a eliminazione diretta con 90 minuti d'anticipo, e dunque giocare l'ultima partita contro la Spagna con la qualificazione già in tasca.

Cosa dovrà accadere perché un simile scenario si verifichi? Le combinazioni possibili e cosa dice il regolamento degli Europei Under 21 su scontri diretti e differenza reti.