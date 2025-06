Italia Under 21 prima se: basta il pareggio contro la Spagna? Scontri diretti o differenza reti, il regolamento degli Europei

L'Italia Under 21 è passata ai quarti e ora sfida la Spagna, attualmente a pari punti, per la vetta del girone: cosa serve per chiudere primi?

Diversamente dal disastro dell'estate 2023, in cui venne eliminata subito, questa volta l'Italia Under 21 sta facendo le cose per bene: la formazione di Nunziata ha vinto due partite su due nel girone degli Europei di categoria, prima contro la Romania e poi contro la Slovacchia.

Il doppio 1-0, determinato dalle reti segnate rispettivamente da Baldanzi e Casadei, ha permesso agli azzurrini di qualificarsi matematicamente alla fase a eliminazione diretta degli Europei con una giornata d'anticipo. Agli ottavi anche la Spagna, che a sua volta ha vinto due partite su due, mentre Romania e Slovacchia sono già eliminate.

Nella terza e ultima giornata del girone A, l'Italia Under 21 affronterà ora i pari età della Spagna. In palio non c'è la qualificazione, che come detto è già stata conquistata da entrambe le squadre, bensì il primato nel raggruppamento.

L'articolo prosegue qui sotto

Cosa serve all'Italia per arrivare davanti alla Spagna e chiudere al primo posto? Basterà il pareggio agli azzurrini? La situazione.