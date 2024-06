Italia-Ucraina Under 21 dove vederla: Rai, Sky, DAZN o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Dopo il match contro il Giappone, l'Italia affronta l'Ucraina nel Torneo di Tolone: canale tv, formazioni della partita e dove guardarla in streaming.

L'Italia Under 21 scende in campo per la seconda partita del girone B del Torneo di Tolone. Dopo l'esordio vincente contro il Giappone, infatti, la squadra azzurra affronta i pari età dell'Ucraina per provare ad ottenere il primo posto e conquistare il trofeo.

Di scena in Francia fino al 16 giugno, il Torneo di Tolone vede le prime classificate dei due gironi affrontarsi per la vittoria assoluta, mentre le seconde giocano per il terzo e quarto posto, le terze per il quinto e sesto, le quarte per settimo e ottavo e infine le quinte per nono e decimo.

Il ct Carmine Nunziata ha convocato 26 giocatori per il torneo, in particolare:

Portieri: Jacopo Sassi (Pro Vercelli), Filippo Rinaldi (Olbia), Gioele Zacchi (Giana Erminio);

Difensori: Nicolò Bertola (Spezia), Giovanni Bonfanti (Atalanta), Christian Dalle Mura (Ternana), Alessandro Fontanarosa (Cosenza), Daniele Ghilardi (Sampdoria), Edoardo Pieragnolo (Reggiana), Riccardo Turicchia (Juventus), Davide Veroli (Catanzaro), Mattia Zanotti (San Gallo);

Centrocampisti: Alessandro Bianco (Reggiana), Giovanni Fabbian (Bologna), Giacomo Faticanti (Ternana), Luis Hasa (Juventus), Cher Ndour (Braga), Niccolò Pisilli (Roma), Franco Tongya (AEK Larnaca), Cristian Volpato (Sassuolo), Federico Zuccon (Cosenza);

Attaccanti: Leonardo Cerri (Juventus), Sebastiano Esposito (Sampdoria), Seydou Fini (Standard Liegi), Rachid Kouda (Spezia), Antonio Raimondo (Ternana).

In questa pagina tutto su Italia-Ucraina Under 21: dalle formazioni della partita valida per il Torneo di Tolone a dove guardarla in diretta tv e streaming.