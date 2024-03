Italia Under 19-Scozia dove vederla: sito FIGC, Youtube, Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

L'Italia affronta i pari età della Scozia per le qualificazioni all'Europeo Under 19: tutte le info sulla trasmissione in diretta tv e streaming.

Inizia il viaggio dell'Italia Under 19, guidata da Bernardo Corradi, verso l'Europeo di categoria. Gli azzurrini, inseriti nel gruppo E, affrontano come prima gara del gruppo E i pari età della Scozia, nel tentativo di cominciare bene le qualificazioni al torneo che andrà in scena il prossimo luglio.

Nonostante sia la rappresentativa Campione in Carica, capace di conquistare l'Europeo nel 2023, l'Italia da regolamento non è qualificata alla nuova edizione e dovrà passare dai gironi pre-fase finale come tutte le squadre continentali.

L'Europeo 2024 andrà in scena il prossimo luglio in Irlanda del Nord, dopo il torneo Under 19 del 2023 conquistato dall'Italia in quel di Malta (1-0 al Portogallo in finale). Le partecipanti al torneo saranno 8: solamente la prima di ogni gruppo giocherà la fase finale.

L'articolo prosegue qui sotto

In questa pagina le info su Italia Under 19-Scozia Under 19: orario, probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming.