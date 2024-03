Italia Under 18-Austria dove vederla: sito FIGC, Youtube, Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

L'Italia Under 18 affronta in amichevole i pari età dell'Austria: tutte le info sulla trasmissione in diretta tv e streaming.

Due amichevoli per l'Italia Under 18 di Daniele Franceschini nel mese di marzo. La squadra giovanile azzurra torna in campo un mese dopo il successo per 1-0 contro la Slovacchia: stavolta di fronte ci sarà l'Austria, che verrà affrontata per due volte tra il 21 e il 24 marzo.

In entrambi i casi le partite contro l'Austria si giocano allo Stadio Combi di Merano, per la prima volta scelto per eventi che vedono una squadra azzurra protagonista.

I convocati scelti da Franceschini sono 22, tra cui Galli: quest'ultimo ha sostituito l'indisponibile Riccardo Braschi:

Portieri: Pietro Leonardelli (Fiorentina), Francesco Saverio Plaia (Spezia);



Difensori: Adam Bakoune (Milan), Matteo Cocchi (Inter), Niccolò Fortini (Fiorentina), Giovanni Leoni (Sampdoria), Vittorio Magni (Milan), Matteo Giuseppe Plaia (Roma), Gabriel Ramaj (Atalanta), Lorenzo Tosto (Empoli);



Centrocampisti: Andrea Bonanomi (Atalanta), Francesco Crapisto (Juventus), Lapo Deli (Fiorentina), Gabriele Finocchiaro (Juventus), Leonardo Mendicino (Atalanta), Valdes Ngana (Juventus), Lorenzo Riccio (Atalanta), Filippo Scotti (Milan);



Attaccanti: Maat Daniel Caprini (Fiorentina), Seydou Fini (Standard Liegi), Federico Ragnoli Galli (Atalanta)*, Matteo Spinaccè (Inter).

In questa pagina le info su Italia Under 18-Austria Under 18: orario, probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming.