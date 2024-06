Italia-Turchia è anche Spalletti-Montella: da Empoli a Roma, una carriera in parallelo

Il ct azzurro e quello dei turchi hanno vissuto per tre volte sotto lo stesso tetto calcistico: questa sera torneranno a sfidarsi dopo 7 anni.

Non è mai una storia banale, quando Luciano Spalletti e Vincenzo Montella incrociano le proprie strade. E non lo sarà nemmeno questa sera, quando uno siederà sulla panchina dell'Italia e l'altro su quella della Turchia, in attesa - chissà - di ritrovarsi all'Europeo in Germania.

Non è una storia banale perché Spalletti e Montella, in pratica, hanno vissuto una carriera in parallelo. Tra esordi e anni della maturità, tra speranze e certezze. Tra Empoli, la Genova blucerchiata e la Roma giallorossa, le tre tappe in comune di due personaggi che per svariate stagioni hanno vissuto sotto lo stesso tetto calcistico.

Di Montella, Spalletti ha detto nella conferenza stampa della vigilia che "è uno sveglissimo". E naturalmente è così. Ma è quel "lo conosco bene" pronunciato dal ct azzurro ad attirare l'attenzione, perché non si tratta di una frase fatta.

Anzi: Spalletti lo conosce bene veramente, il proprio avversario di stasera. Prima ci ha giocato assieme, poi lo ha allenato. A Bologna, l'abbraccio saprà tanto di nostalgia.