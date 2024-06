Italia-Turchia dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

L'Italia di Luciano Spalletti sfida la Turchia a 11 giorni dall'esordio agli Europei: dove si gioca e dove vedere la gara in tv e streaming.

Ci siamo. L'avvicinamento agli Europei è definitivamente cominciato. L'Italia di Luciano Spalletti gioca contro la Turchia del nostro connazionale Vincenzo Montella la prima delle due amichevoli in programma prima dell'inizio della competizione.

Si tratta di un test impegnativo, non solo per la presenza nella rosa turca di un elemento ben noto come Hakan Calhanoglu, ma anche per l'impronta portata dall'ex allenatore di Milan e Fiorentina, capace di centrare la qualificazione agli Europei grazie anche a una storica vittoria sul campo della Croazia.

Dopo la Turchia, l'Italia affronterà la Bosnia nella seconda e ultima amichevole di preparazione. Quindi sarà il turno dell'esordio agli Europei, sabato 15 giugno contro l'Albania.

Di seguito tutte le informazioni sull'amichevole Italia-Turchia: dove si gioca, quando, dove vedere la partita in tv e streaming e le formazioni.