Italia-Turchia, Bologna non perdona: fischi alla squadra di Spalletti dopo lo 0-0 del Dall'Ara

All'uscita dal campo non sono mancati i fischi per l'Italia di Spalletti, poco brillante contro la Turchia. Ora la Bosnia prima di volare in Germania.

Non è stata certo una prima amichevole di giugno esaltante per l'Italia di Spalletti, fermata sullo 0-0 dalla Turchia di Montella. Un palo di Cristante, due tiri in porta e nulla più per gli azzurri, che giocheranno contro la Bosnia sabato per poi volare in Germania e prendere parte all'Europeo 2024.

Poche e confuse idee in attacco per l'italia di Spalletti in quel di Bologna, con un Dall'Ara che non ha personato il deludente match di Retegui e compagni: fischi, e non pochi, all'uscita dal campo degli azzurri, sostenuti comunque dal pubblico locale per la maggior parte della gara.

"Non siamo stati brillantissimi e continui però in alcuni momenti la squadra è salita è stata alta e ha tentato di fare le cose. è la classica partita iniziale, ci vuole tempo per mettersi a posto" ha sostenuto il ct Spalletti al termine della gara.