Italia-Turchia 0-0, cronaca, voti e tabellino: primo test azzurro pre Euro 2024 senza goal

L'Italia, nel primo test di avvicinamento a Euro 2024, pareggia senza reti in amichevole con la Turchia a Bologna.

L'Italia, nella prima delle due amichevoli che ci avvicinano a Euro 2024, a Bologna non brilla e coglie soltanto uno 0-0 con la Turchia. La Nazionale di Luciano Spalletti, apparsa sottotono dal punto di vista fisico, ci prova a sprazzi e non riesce a impensierire con la giusta cattiveria agonistica quella di Vincenzo Montella.

Primo tempo più vivace con un paio di chances azzurre targate Pellegrini (punizione di poco a lato) e col palo colto da Cristante in chiusura di frazione, mentre gli ospiti flirtano col vantaggio grazie all'incornata di Yilmaz alta di un soffio. I turchi perdono Kabak per un serio infortunio, fuori in lacrime tra gli applausi di incoraggiamento del Dall'Ara.

Nella ripresa i ritmi si abbassano, i cambi la fanno da padrone (compreso quello di Pellegrini, dolorante per un colpo al ginocchio) e lo squillo di maggior rilevanza lo regala Raspadori nel finale, con un sinistro in area bloccato a terra da Bayındir. Per gli azzurri, tolto quello in famiglia con l'Under 20 di mercoledì che precederà l'elenco definitivo dei 26 convocati, secondo e ultimo test ufficiale prima di volare in Germania in programma domenica a Empoli contro la Bosnia.