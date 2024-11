Italia tra Nations League e Qualificazioni Mondiali: perché col Belgio non ci sono solo i quarti in palio

Già certi di essere testa di serie alle Qualificazioni, gli azzurri vogliono ora tenersi la vetta: potrebbe garantire un posto d'emergenza ai playoff.

Di nuovo il Belgio, come un mese fa. A ottobre è finita 2-2, una partita che l'Italia di Luciano Spalletti conduceva in bellezza e in doppio vantaggio per una quarantina di minuti, prima che un'espulsione di Lorenzo Pellegrini rovinasse tutto costringendo gli azzurri a un secondo tempo di sofferenza.

Da allora qualcosina è cambiato: l'Italia ha superato agevolmente Israele a Udine nella partita successiva, mentre il Belgio è stato battuto in casa dalla Francia. Abbandonando, in pratica, quasi tutte le velleità di qualificarsi ai quarti di finale di Nations League.

La classifica si è mossa un altro po', sempre a favore dell'Italia. Oggi Donnarumma e compagni sono primi con un punto di vantaggio sulla Francia, seconda. A seguire proprio il Belgio, che come detto è quasi tagliato fuori, e Israele.

Insomma: per i quarti, introdotti per la prima volta in quest'edizione, è quasi fatta. Ma attenzione: oltre al passaggio al prossimo turno, di per sé prestigioso anche se non al livello di altre imprese della storia azzurra, c'è dell'altro.