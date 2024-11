L'Italia vince ma soprattutto convince: contro il Belgio l'ennesima conferma che Spalletti ha trovato le chiavi della Nazionale.

Sono passati solo pochi mesi dalla sconfitta senza appello contro la Svizzera che portò all'eliminazione dell'Italia agli ottavi di Euro 2024. Fu la conclusione di un europeo disastroso per gli azzurri che rischiarono di uscire già nel girone.

Da quel momento però l'Italia è riuscita a risollevarsi e dopo i primi segnali di settembre e ottobre, adesso è arrivata un'ulteriore conferma di ciò.

Gli azzurri hanno superato 1-0 il Belgio in trasferta, qualificandosi ai quarti di Nations League con una giornata di anticipo e mettendosi nella migliore condizione per passare da primi (basta non perdere con più di un goal di scarto contro la Francia).

Luciano Spalletti ha preso in mano la squadra con alcune mosse specifiche che hanno cambiato il volto della Nazionale.