Amichevole tra le nazionali Under 18 di Italia e Spagna in quel di Coverciano: tutto su formazioni e diretta tv e streaming della gara.

Amichevole di prestigio per l'Italia Under 18, attesa dall'incrocio con i pari età della Spagna in quel di Coverciano.

I ragazzi allenati dal commissario tecnico Daniele Franceschini vogliono iniziare il 2025 col piede giusto, dopo aver battuto la Svizzera nell'ultimo match disputato nel 2024.

In questa pagina troverete tutte le informazioni su Italia-Spagna Under 18: dalle formazioni alle indicazioni su come seguire la partita in diretta tv e streaming.