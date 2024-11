Italia solo seconda: dal sorteggio di Nations League, alle qualificazioni Mondiali, cosa cambia per gli Azzurri.

Visto quanto era stato duro il sorteggio, alla fine l’approdo ai quarti di finale dell’Italia, tra l’altro con un turno di anticipo, può essere visto come un qualcosa di estremamente positivo, ma non si può negare che, per come si erano messe le cose, il secondo posto ottenuto nel Gruppo 2 della Lega A di Nations League, lascia non poco amaro in bocca.

Agli Azzurri è bastata una sola sconfitta, quella per 3-1 patita in casa nell’ultima partita contro la Francia, per dire addio alla possibilità di vincere il proprio raggruppamento.

Uno scivolone che non nega il passaggio alla fase successiva del torneo, ma che cambia comunque l’ordine delle cose.

Chiudere al primo posto avrebbe infatti significato poter contare su una serie di vantaggi anche in ottica Mondiali del 2026.