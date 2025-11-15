Italia-Repubblica Ceca Under 17 dove vederla: Rai o FIFA+? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Dopo aver fatto tre su tre e superato brillantemente la fase a gironi, l'Italia Under 17 di Massimiliano Favo scende di nuovo in campo per i sedicesimi dei Mondiali di categoria: il nuovo avversario degli azzurrini è la Repubblica Ceca.

L'Italia si è qualificata da prima battendo in serie il Qatar padrone di casa, la Bolivia e infine il Sudafrica; i cechi sono invece approdati alla fase a eliminazione diretta come una delle migliori terze della competizione, nonostante abbiano racimolato appena tre punti in altrettante partite.

Quando si gioca Italia-Repubblica Ceca, gara che metterà in palio un pass per gli ottavi di finale dei Mondiali Under 17? E dove sarà visibile in tv e streaming? Tutte le informazioni.