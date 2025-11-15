Pubblicità
Pubblicità
Samuele Inacio ItaliaGetty Images
Stefano Silvestri

Italia-Repubblica Ceca Under 17 dove vederla: Rai o FIFA+? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Superato il girone, l'Italia Under 17 di Favo affronta lo scoglio dei sedicesimi di finale dei Mondiali di categoria: dove vedere la gara contro la Repubblica Ceca.

Pubblicità

Dopo aver fatto tre su tre e superato brillantemente la fase a gironi, l'Italia Under 17 di Massimiliano Favo scende di nuovo in campo per i sedicesimi dei Mondiali di categoria: il nuovo avversario degli azzurrini è la Repubblica Ceca.

L'Italia si è qualificata da prima battendo in serie il Qatar padrone di casa, la Bolivia e infine il Sudafrica; i cechi sono invece approdati alla fase a eliminazione diretta come una delle migliori terze della competizione, nonostante abbiano racimolato appena tre punti in altrettante partite.

Quando si gioca Italia-Repubblica Ceca, gara che metterà in palio un pass per gli ottavi di finale dei Mondiali Under 17? E dove sarà visibile in tv e streaming? Tutte le informazioni.

  • ITALIA-REPUBBLICA CECA UNDER 17: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Italia-Repubblica Ceca
    • Data: sabato 15 novembre 2024
    • Orario: 14.00
    • Canale TV: -
    • Streaming: RaiPlay Sport 2, FIFA+
    • Pubblicità

  • FORMAZIONI UFFICIALI ITALIA-REPUBBLICA CECA UNDER 17

    ITALIA (4-3-1-2): Longoni; Marini, De Paoli, Reggiani, Mambuku; Steffanoni, Prisco, Luongo; Inacio; Arena, Lontani. Ct. Favo

    REPUBBLICA CECA (4-3-3): Paar; Topic, Hendericks, Pech, Vanek; Janega, Sochurek, Palascak; Novak, Skrkon, Tomek. Ct. Drsek

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ORARIO ITALIA-REPUBBLICA CECA UNDER 17

    Italia-Repubblica Ceca si giocherà all'Aspire Zone, Campo 1 di Doha, in Qatar, paese organizzatore del Mondiale Under 17: la gara prenderà il via nel pomeriggio di sabato 15 novembre con calcio d'inizio alle ore 14 italiane, ovvero le 16 orario locale.

  • DOVE VEDERE ITALIA-REPUBBLICA CECA UNDER 17 IN TV

    Italia-Repubblica Ceca Under 17 non sarà visibile in diretta tv su alcun canale televisivo.

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ITALIA-REPUBBLICA CECA UNDER 17 IN DIRETTA STREAMING

    In streaming la gara che vedrà protagonisti gli azzurrini sarà invece visibile, gratis e in chiaro, su RaiPlay: il canale di riferimento sarà RaiPlay Sport 2, accessibile da sito o da app, quest'ultima scaricabile su una tv, un cellulare, uno smartphone o un tablet.

    L'alternativa gratuita è rappresentata da FIFA+, scaricando l'app su un moderno televisore o su un qualsiasi dispositivo ufficiale, oppure ancora una volta accedendo al sito ufficiale.