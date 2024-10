La rimonta non cancella l'ottima prestazione fornita dagli azzurri: progressi confermati da un primo tempo super e solo offuscati dall'uomo in meno.

Il tabellone dell'Olimpico dice 2-2, ma l'Italia esce a testa alta e tra gli applausi.

Sì, perché la notte romana (rivelatasi dai due volti) non deve ingannare: gli azzurri sono in crescita e hanno confermato di essersi gettati alle spalle Euro 2024, alla faccia della rimonta di un Belgio con l'uomo in più per oltre un tempo.

Il pari beffa lascia il bicchiere ugualmente mezzo pieno: Spalletti può sorridere, la Nazionale ha cambiato passo e registro.