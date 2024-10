Italia testa di serie alle Qualificazioni Mondiali: tra Nations League e ranking, cosa serve per essere in prima fascia

Lo status di testa di serie dell'Italia nelle qualificazioni, vero spauracchio negli ultimi anni, passa anche dalla Nations League: ecco come.

La Nations League è un'inutile perdita di tempo, dicono. Ma è un concetto sbagliato: non soltanto perché dà un tono ufficiale e da competizione a soste che altrimenti verrebbero riempite da semplici amichevoli, ma anche e soprattutto perché è strettamente legata alle prossime Qualificazioni Mondiali.

I gironi che condurranno all'edizione del 2026, che si disputerà negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, prenderanno il via soltanto il prossimo anno. Ma per l'Italia è come se fossero già iniziati, considerando in particolare come nelle due ultime occasioni gli azzurri abbiano chiuso al secondo posto, mancando clamorosamente la qualificazione ai Mondiali attraverso i playoff.

Ecco dunque che la Nations League riveste un'importanza particolare per la formazione di Luciano Spalletti, che in attesa di affrontare Israele per la quarta giornata comanda il girone 2 davanti alla Francia e al Belgio: il motivo è legato proprio al fatto che un'eventuale qualificazione ai quarti di finale influenzerebbe lo status di testa di serie.

Ma che cosa deve fare l'Italia per essere inserita nella prima fascia nelle Qualificazioni ai prossimi Mondiali? A tre giornate dalla conclusione della fase a gironi della Nations League, la missione principale è ormai vicina.