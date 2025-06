Italia ai playoff per qualificarsi ai Mondiali 2026? Contro chi giocherebbe, le possibili sfidanti

Battuta malamente dalla Norvegia, l'Italia deve cominciare a correre per evitare i playoff. Negli spareggi potrebbe affrontare squadre notevoli.

La prima partita di qualificazione al Mondiale 2026 è stata disastrosa per l'Italia di Spalletti. Secco e meritato 3-0 contro la Norvegia a Oslo e -9 dal primo posto, che vale il pass per il torneo di scena in Canada, Messico e Stati Uniti tra un anno. Certo, la Nazionale azzurra ha due gare in meno rispetto ad Haaland e compagni, ma l'aver perso lo scontro diretto in maniera così eclatante getta lunghe ombre sulla possibilità di andare al Mondiale senza passare dai playoff.

I playoff, già, ciò che nessun tifoso dell'Italia vuole sentire nominare, consapevole delle disfatte contro la Svezia e la Macedonia del Nord. La Nazionale azzurra non partecipa al Mondiale dal 2014 in seguito a questi k.o, ma allo stato attuale ptrebbe essere obbligata a giocare nuovamente gli spareggi tanto temuti.

Contro quale squadra? Sulla carta contro formazioni storicamente meno importanti, ma decisamente alla pari dell'Italia in virtù di anni da team mediocre e che, escludendo Euro2020, non riesce più ad essere realmente una big.