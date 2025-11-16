Pubblicità
Pubblicità
Moldova Italy 13112025Getty Images
Claudio D'Amato

Italia-Norvegia dove vederla: Rai, Sky, DAZN o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Italia-Norvegia chiude il calendario del Gruppo I delle Qualificazioni ai Mondiali del 2026: le formazioni, il canale tv e dove vederla in streaming.

Pubblicità

Ultimo impegno delle Qualificazioni Mondiali per l'Italia, che dopo aver battuto a fatica nel finale la Moldavia si appresta a chiudere il proprio percorso nel Gruppo I affrontando la tanto temuta Norvegia.

La Nazionale di Gennaro Gattuso, nettamente in svantaggio nel confronto della differenza reti, contro gli scandinavi per approdare in Canada, Messico e Stati Uniti da prima del girone avrebbe bisogno di vincere con 9 goal di scarto. Uno scenario che, naturalmente, definire impossibile è riduttivo.

Tutto su Italia-Norvegia: il canale tv della partita, le formazioni e dove vederla in streaming.

  • ITALIA-NORVEGIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Italia-Norvegia

    • Data: domenica 16 novembre 2025

    • Orario: 20:45

    • Canale TV: Rai Uno

    • Streaming: RaiPlay

    • Pubblicità

  • FORMAZIONI UFFICIALI ITALIA-NORVEGIA

    ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Retegui, Esposito. Ct. Gattuso.

    NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Thorstvedt, Berge, Berg, Nusa; Sorloth, Haaland. Ct. Solbakken.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ORARIO ITALIA-NORVEGIA

    Italia-Norvegia si gioca domenica 16 novembre 2025 a Milano, alle ore 20:45, allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro.

  • DOVE VEDERE ITALIA-NORVEGIA IN TV

    Italia-Norvegia, così come tutte le partite della nostra Nazionale, sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno.

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ITALIA-NORVEGIA IN DIRETTA STREAMING

    Italia-Norvegia sarà visibile anche in diretta streaming utilizzando RaiPlay.

  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    I telecronisti Rai di Italia-Norvegia, come di consueto, saranno Alberto Rimedio e Lele Adani.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Italia-Norvegia, su GOAL, potrete inoltre seguirla in diretta testuale con aggiornamenti relativi a formazioni e momenti chiave del match.