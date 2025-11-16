Italia-Norvegia dove vederla: Rai, Sky, DAZN o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Ultimo impegno delle Qualificazioni Mondiali per l'Italia, che dopo aver battuto a fatica nel finale la Moldavia si appresta a chiudere il proprio percorso nel Gruppo I affrontando la tanto temuta Norvegia.

La Nazionale di Gennaro Gattuso, nettamente in svantaggio nel confronto della differenza reti, contro gli scandinavi per approdare in Canada, Messico e Stati Uniti da prima del girone avrebbe bisogno di vincere con 9 goal di scarto. Uno scenario che, naturalmente, definire impossibile è riduttivo.

Tutto su Italia-Norvegia: il canale tv della partita, le formazioni e dove vederla in streaming.