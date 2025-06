Italia vs Israele

Ad un anno di distanza, l'Italia torna ad ospitare Israele, questa volta per le qualificazioni ai Mondiali: anche in questo caso sarà a Udine.

Sul cammino che separa l'Italia dal prossimi Mondiale c'è anche Israele.

Per gli Azzurri, la gara interna di questo scontro si svolgerà ancora una volta a Udine, ad un anno di distanza dalla gara valevole per la Nations League.

Vincere sarà fondamentale per continuare a sperare in una chance per il passaggio del turno.

Non sono mancate però le polemiche, con il sindaco Alberto Felice De Toni che ha commentato: "C'è preoccupazione per la sicurezza".