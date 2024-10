Italia-Israele dove vederla: Rai, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

L'Italia dopo il pareggio contro il Belgio torna in campo per affrontare Israele e confermare il primo posto in Nations League.

Due vittorie ed un pareggio, questo il ruolino di marcia dell'Italia in Nations League. Un cammino che consente agli azzurri di essere al primo posto nel girone con sette punti, uno in più della Francia. Nella quarta giornata, la nazionale guidata da Luciano Spalletti affronterà in casa Israele che è ancora a zero punti in classifica ed è reduce dalla netta sconfitta contro la Francia. Dopo la gara giocata con il Belgio all'Olimpico, gli azzurri si spostano al Bluenergy Stadium di Udine. L'obiettivo è tornare subito al successo e consolidare il primato. Tutte le informazioni su Italia-Israele, dove vedere la partita e le probabili formazioni. L'articolo prosegue qui sotto