Si chiude il Sei Nazioni dell'Italia con la partita che vede gli azzurri di fronte all'Irlanda nel pomeriggio di sabato: la gara è live in chiaro.

Sabato 15 marzo è arrivato, l'Italia di rugby saluta il Sei Nazioni 2025 affrontando l'Irlanda all'Olimpico.

Dopo la vittoria contro il Galles e le sconfitte contro Scozia, Inghilterra e Francia, è ora di giocare l'ultima gara del torneo prima di pensare al prossimo grande evento.

Anche Italia-Irlanda, come il resto delle gare di rugby della Nazionale azzurra nel Sei Nazioni, si può vedere in diretta tv e streaming in chiaro per tutti dalle ore 15:15 di sabato 15 marzo, ovvero quando l'Olimpico urlerà per i propri beniamini, tifando a più non posso la squadra di Quesada contro il favoritissimo team irlandese.