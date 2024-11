Ultima partita del girone di Nations League per l'Italia, che al Meazza ospita la Francia: dove vedere la sfida e le formazioni.

Italia e Francia, entrambe già qualificate ai quarti di Nations League, scendono in campo per l'ultima gara della fase a gironi.

In palio c'è il primo posto, attualmente occupato dagli azzurri, a cui basterà non perdere con più di due goal di scarto. La gara d'andata giocata in Francia a settembre è stata infatti vinta dall'Italia per 3-1.

Tutto su Italia-Francia: canale tv, formazioni e dove vedere la partita in streaming.