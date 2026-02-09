Getty Images
L'Italia di pattinaggio di figura in finale alle Olimpiadi: come acquistare i biglietti, sul ghiaccio Guignard-Fabbri (quinti il 9 febbraio)
COME ACQUISTARE I BIGLIETTI PER LA FINALESono ancora disponibili pochissimi biglietti per la finale del pattinaggio di figura di mercoledì 11 febbraio, in cui ci sarà anche l'Italia con la coppia Guignard-Fabbri, quinta il 9 febbraio. L'evento è previsto al Forum di Milano, per l'occasione denominato Milano Ice Skating Arena.
LE VENTI SQUADRE FINALISTE
Delle 23 squadre sul ghiaccio nella danza ritmica, solamente 20 hanno ottenuto la qualificazione alla finale dell'11 febbraio, tra cui anche l'Italia. Le tre squadre eliminate sono state quella tedesca (Jennifer Janse van Rensburg e Benjamin Steffan), quella coreana (Hannah Lim e Ye Quan) e quella cinese (Wang Shiyue e Liu Xinyu).
La classifica delle 20 squadre è stata la seguente:
- Francia, Laurence Fournier Beaudry e Guillaume Cizeron (punteggio 90.18)
- Stati Uniti, Madison Chock e Evan Bates (89.72)
- Canada, Piper Gilles e Paul Poirier (86.18)
- Gran Bretagna, Lilah Fear e Lewis Gibson (85.47)
- Italia, Charlène Guignard e Marco Fabbri (84.28)
- Stati Uniti, Emilea Zingas e Vadym Kolesnik (83.53)
- Lituania, Allison Reed e Saulius Ambrulevičius (82.95)
- Francia, Evgeniia Lopareva e Geoffrey Brissaud (82.25)
- Stati Uniti, Christina Carreira e Anthony Ponomarenko (78.15)
- Canada, Marjorie Lajoie e Zachary Lagha (79.66)
- Spagna, Olivia Smart e Tim Dieck (78.53)
- Finlandia, Juulia Turkkila e Matthias Versluis (77.96)
- Georgia, Diana Davis e Gleb Smolkin (77.15)
- Repubblica Ceca, Natálie Taschlerová e Filip Taschler (75.33)
- Canada, Marie-Jade Lauriault e Romain le Gac (74.35)
- Gran Bretagna, Phebe Bekker e James Hernandez (72.46)
- Repubblica Ceca, Kateřina Mrázková e Daniel Mrázek (72.09)
- Australia, Holly Harris e Jason Chan (67.75)
- Svezia, Milla Ruud Reitan e Nikolaj Majorov (67.31)
- Spagna, Sofía Val e Asaf Kazimov (64.98)
- Cina, Wang Shiyue e Liu Xinyu (64.76)
- Corea del Sud, Hannah Lim e Ye Quan (64.69)
- Germania, Jennifer Janse van Rensburg e Benjamin Steffan (63.67)
IL MEDAGLIERE DI MILANO-CORTINA
- Italia, 9 medaglie (1 oro, 2 argento, 6 bronzo)
- Giappone, 7 medaglie (2 oro, 2 argento, 3 bronzo)
- Norvegia, 6 medaglie (3 oro, 1 argento, 2 bronzo)
- Svizzera, 5 medaglie (3 oro, 1 argento, 1 bronzo)
- Austria, 4 medaglie (1 oro, 3 argento, 0 bronzo)
- Germania, 4 medaglie (1 oro, 1 argento, 1 bronzo)
