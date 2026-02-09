L'Italia di pattinaggio di figura in finale alle Olimpiadi: come acquistare i biglietti, sul ghiaccio Guignard-Fabbri (quinti il 9 febbraio)

Delle 23 squadre sul ghiaccio nella danza ritmica, solamente 20 hanno ottenuto la qualificazione alla finale dell'11 febbraio, tra cui anche l'Italia. Le tre squadre eliminate sono state quella tedesca (Jennifer Janse van Rensburg e Benjamin Steffan), quella coreana (Hannah Lim e Ye Quan) e quella cinese (Wang Shiyue e Liu Xinyu).

La classifica delle 20 squadre è stata la seguente: