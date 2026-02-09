Italia per il bronzo nel curling doppio misto alle Olimpiadi invernali: quando gioca e dove vederla gratis in tv
ITALIA SUL GHIACCIO PER L'ORO
Mosaner e Constantini non si sono sono assicurati almeno l'argento, qualificandosi alla finale per il bronzo nel doppio misto dopo essere stati battuti dagli Stati Uniti.
Gli azzurri del curling giocheranno per la medaglia olimpica di Milano-Cortina martedì 10 febbraio, a partire dalle ore 18:05.
DOVE VEDERE LA FINALE DI CURLING IN CHIARO
Rai 2 trasmette la finale del doppio misto di curling (bronzo) in chiaro e gratis. Tramite il secondo canale del digitale terrestre o il 102 via Sky, l'evento che vedrà protagonisti Mosaner e Costantini sarà visibile live per tutti.
La gara del 10 febbraio è comunque disponibile gratis anche in streaming via Raiplay selezionando tra le dirette Rai 2.
Non in chiaro, le Olimpiadi e la gara di curling è disponibile tramite Eurosport via Dazn, Prime Video, Timvision e HBO Max. Eurosport non è più disponibile su Sky e NOW dal 2025.
GLI AVVERSARI IN FINALE
L'Italia giocherà per il bronzo contro la Gran Bretagna, battuta dalla Svezia nell'altra semifinale.
La coppia Mosaner-Costantini se la vedrà dunque contro il duo Dodds-Muat, mentre Isabel e Rasmus Wrana lotteranno per l'oro contro gli Stati Uniti.