Italia per il bronzo nel curling doppio misto alle Olimpiadi invernali: quando gioca e dove vederla gratis in tv

Rai 2 trasmette la finale del doppio misto di curling (bronzo) in chiaro e gratis. Tramite il secondo canale del digitale terrestre o il 102 via Sky, l'evento che vedrà protagonisti Mosaner e Costantini sarà visibile live per tutti.

La gara del 10 febbraio è comunque disponibile gratis anche in streaming via Raiplay selezionando tra le dirette Rai 2.

Non in chiaro, le Olimpiadi e la gara di curling è disponibile tramite Eurosport via Dazn, Prime Video, Timvision e HBO Max. Eurosport non è più disponibile su Sky e NOW dal 2025.