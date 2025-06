Italia e Norvegia a pari punti, chi arriva prima: conta la differenza reti o gli scontri diretti? Il regolamento

Dopo la sconfitta di Oslo, l'Italia deve già rincorrere la Norvegia in classifica: ma cosa accadrebbe in caso di arrivo con gli stessi punti?

La Norvegia ha già giocato tre partite e le ha vinte tutte e tre, compresa quella contro l'Italia. Che di contro ha iniziato il proprio cammino nelle Qualificazioni Mondiali come peggio non avrebbe potuto: perdendo 3-0 proprio in casa dei norvegesi.

La conseguenza è ovvia e inevitabile: Haaland e compagni sono diventati in tutto e per tutto i grandi favoriti per conquistare il primo posto del gruppo I, mentre la nazionale di Luciano Spalletti potrebbe essere costretta per la terza volta di fila a fare i conti con l'incubo degli spareggi per andare ai Mondiali.

Detto che Israele, Estonia e Moldavia sembrano non spaventare troppo in ottica prime due posizioni, che dunque - sorprese a parte - dovrebbero essere riservati a Norvegia e Italia, va tenuta in considerazione anche l'ipotesi di un arrivo alla pari tra le due favorite del girone.

Cosa accadrebbe in questo caso? Farebbe fede la differenza reti oppure conterebbero gli scontri diretti? Cosa dice il regolamento delle Qualificazioni Mondiali.