Italia, con la Croazia è una notte da dentro o fuori: chi gioca, cosa serve per passare e le possibili avversarie agli ottavi

A Lipsia, la nazionale di Spalletti si gioca il proprio futuro agli Europei: con una vittoria o un pareggio è certa di passare alla prossima fase.

Il grande giorno è arrivato. Perché sì, si tratta solo della terza partita di una fase a gironi, ma per l'Italia - come spesso è già successo nel corso della propria storia - si tratta di una partita già determinante per presente e futuro.

Vietato sbagliare: contro la Croazia, a Lipsia, ci sono in palio gli ottavi di finale di Euro 2024. L'Italia ci arriva con una vittoria, quella dell'esordio contro l'Albania, e con una sconfitta, quella rimediata dalla Spagna che così tanto ci ha fatto male nel morale, prima ancora che nel punteggio.

Sta peggio la Croazia, che fin qui ha racimolato appena un punto contro gli albanesi. Modric e compagni sono appesi a un filo, hanno bisogno di una vittoria per essere certi di una qualificazione mentre con un pareggio o una sconfitta tutto sarebbe compromesso.

I precedenti non ci sorridono: contro la Croazia non abbiamo vinto neppure una volta.