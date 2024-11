Italia, i convocati di Spalletti per Belgio e Francia: novità, ritorni e conferme della Nazionale per le partite di novembre

Comuzzo è la grande novità di Spalletti per le partite di Nations League contro Belgio e Francia: chiamati anche Savona e Rovella.

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per le ultime partite di Nations League per il 2024, contro Francia e Belgio. Capolista del girone 2 di Lega A, la Nazionale azzurra spera di approdare alla fase finale, nella quale proverà a conquistare il titolo.

Per le due gare di novembre, con il Belgio che ospiterà l'Italia il 14, prima che quest'ultima accolga la Francia tre giorni più tardi, Spalletti ha confermato quasi in toto la lista degli ultimi convocati di ottobre, con alcune novità e ritorni.

La novità assoluta per Belgio-Italia e Italia-Francia è rappresentata dal giocatore della Fiorentina, Pietro Comuzzo. Niente da fare invece per Delprato e Baldanzi, quest'ultimo per ora confermato nell'Under 21. Prima chiamata assoluta anche per Savona della Juventus e Rovella della Lazio.