Italia con il "blocco" Napoli: cinque giocatori convocati da Spalletti, non accadeva da oltre trent'anni

Da Buongiorno a Politano e Raspadori, Spalletti "ringrazia" Conte: negli ultimi anni mai così tanto Napoli nell'Italia.

La pausa per le Nazionali arriva come sempre a marzo nel momento in cui si entra nella fase decisiva della stagione. In particolar modo quest'anno, vista la situazione in classifica che c'è in Serie A, con tre squadre a contendersi il titolo.

Tra Inter, Napoli e Atalanta però, sarà la squadra di Antonio Conte a mandare più giocatori con l'Italia. Sono cinque i calciatori del Napoli che Luciano Spalletti ha deciso di convocare per i quarti di finale di Nations League contro la Germania.

Un numero altissimo che è conseguenza della grande stagione che il Napoli sta facendo, con tanti giocatori tornati ad alto livello dopo l'annata deludente post Scudetto.

Da sottolineare in particolare la chiamata di Matteo Politano, che non andava in Nazionale da tempo. Ecco quando c'erano stati cinque giocatori del Napoli con l'Italia, si parla di oltre trent'anni fa.