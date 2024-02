Italia, cinque squadre in Champions? Perché l'eliminazione di Rennes, Eintracht e Betis aiuta la causa della Serie A, in fuga nel ranking UEFA

Nel giovedì di Europa League e Conference eliminate spagnole, tedesche e francesi: l'Italia ha ora una grande occasione nei prossimi turni.

La nuova Champions League voluta dall'UEFA di Ceferin, quella che permetterà a due campionati europei di avere una squadra in più nel torneo a 36 squadre del 2024/2025, porta i tifosi di tutto il continente ad osservare con attenzione ogni singolo turno europeo dell 2023/2024.

In virtù dell'allargamento, i due campionati che tramite le proprie rappresentanti in Europa ottengono più punti nel corso del 2023/2024 permettono al torneo in esame di avere una squadra in più nella Champions League 2024/2025.

In parole povere, se ad esempio Serie A e Premier League ottengono i primi due posti nel ranking UEFA 2024/2025, le squadre italiane ed inglesi nel prossimo torneo di Champions saranno cinque rispetto alle canoniche quattro minime prevista da regolamento.

L'articolo prosegue qui sotto

Parliamo di Serie A e Premier comunque non a caso, visto che il ritorno dei playoff di Europa League e Conference ha aiutato la causa di entrambe, in prima fila per poter ottenere i famigerati due posti in più nella prossima Champions.

Posti che tra l'altro non saranno le uniche novità: gli altri due sono però assegnati alla Francia, in virtù del quinto posto generale e non stagionale nel ranking, e ad una formazione dei preliminari.