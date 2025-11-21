Italia-Burkina Faso 1-0: Campaniello porta gli azzurri in semifinale ai Mondiali Under 17 per la seconda volta nella storia

L'ingresso di Elimoghale aiuta quantomeno l'Italia ad alzare il baricentro dopo una seconda parte di primo tempo in apnea: il gioiello della Juventus aumenta il tasso d'imprevedibilità delle giocate azzurre grazie alla velocità e alla tecnica che lo contraddistinguono, utili per far salire la squadra.

È però Inacio ad avere sul sinistro il pallone del possibile 1-0: il piazzato del talento in forza al Borussia Dortmund non è però angolato. Il nuovo entrato Campaniello testa i riflessi di Ouattara che però non è perfetto nella respinta: sul pallone si avventa Reggiani che segna, ma in posizione irregolare segnalata dall'assistente.

Il portiere burkinabé è protagonista in negativo anche nell'azione che decide l'incontro: rinvio errato dalle parti di Fadil Barro che viene bruciato da Campaniello, freddo nel trovare la porta con un tiro potente. Per il talento dell'Empoli si tratta della terza rete consecutiva dopo la doppietta rifilata all'Uzbekistan agli ottavi.