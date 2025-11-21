Pubblicità
Campaniello Italy U17Getty
Vittorio Rotondaro

Italia-Burkina Faso 1-0: Campaniello porta gli azzurri in semifinale ai Mondiali Under 17 per la seconda volta nella storia

All'Italia basta una rete di Campaniello per avere la meglio sul Burkina Faso: i ragazzi di Favo sfideranno l'Austria in semifinale ai Mondiali Under 17.

Prosegue l'avventura dell'Italia ai Mondiali Under 17 di scena in Qatar: a Doha, contro il Burkina Faso, è decisivo Campaniello per l'approdo alla seconda semifinale del torneo iridato dopo quella del 1987 (quando però era riservato solo agli Under 16).

Un match particolarmente sofferto per gli azzurri, sbloccatosi soltanto nel finale dopo aver rischiato in più di qualche circostanza la capitolazione.

A contendere la finalissima all'Italia sarà l'Austria, vittoriosa a sua volta con lo stesso risultato al cospetto del Giappone nel primo quarto di finale.

  • PRIMO TEMPO

    Approccio positivo dei ragazzi di Favo, vicini al vantaggio con la sventola di Steffanoni dalla distanza: Ouattara è attento e alza in corner. L'Italia arriva a più riprese dalle parti del portiere burkinabè, spaventato dalla botta terrificante di Borasio che per poco non inquadra la porta.

    Questo è però l'ultimo sussulto azzurro della prima frazione: a prendere piede è la riscossa della nazionale africana guidata da Zongo, il cui sinistro a giro si infrange sulla traversa. C'è spazio anche per una on field review per un possibile rigore in favore del Burkina Faso, non concesso dall'arbitro peruviano Perez Gutierrez.

    La sfortuna di Zongo si conferma nel finale: stavolta a negargli la gioia del goal è il palo, successivo a un grande intervento di Longoni sul piazzato di Bagayogo.

  • SECONDO TEMPO

    L'ingresso di Elimoghale aiuta quantomeno l'Italia ad alzare il baricentro dopo una seconda parte di primo tempo in apnea: il gioiello della Juventus aumenta il tasso d'imprevedibilità delle giocate azzurre grazie alla velocità e alla tecnica che lo contraddistinguono, utili per far salire la squadra.

    È però Inacio ad avere sul sinistro il pallone del possibile 1-0: il piazzato del talento in forza al Borussia Dortmund non è però angolato. Il nuovo entrato Campaniello testa i riflessi di Ouattara che però non è perfetto nella respinta: sul pallone si avventa Reggiani che segna, ma in posizione irregolare segnalata dall'assistente.

    Il portiere burkinabé è protagonista in negativo anche nell'azione che decide l'incontro: rinvio errato dalle parti di Fadil Barro che viene bruciato da Campaniello, freddo nel trovare la porta con un tiro potente. Per il talento dell'Empoli si tratta della terza rete consecutiva dopo la doppietta rifilata all'Uzbekistan agli ottavi.

  • TABELLINO ITALIA-BURKINA FASO UNDER 17

    Marcatori: 83' Campaniello

    ITALIA U17 (4-2-3-1): Longoni; Iddrisa, Borasio, Reggiani, Mambuku; Steffanoni (70' Marini), Prisco; Luongo (90' Pandolfi), Inacio (90' Bovio), Arena (70' Campaniello); Lontani (55' Elimoghale). Ct. Favo.

    BURKINA FASO U17 (4-4-2): R. Ouattara; Ouedraogo (87' E. Ouattara), Dabo, F. Barro, Coulibaly; Zongo, Zalle, C. Barro (80' Diakite), Kogo; Bagayogo, Tapsoba. Ct. Barro.

    Arbitro: Perez Gutierrez (Perù)

    Ammoniti: Kogo (B), Marini (I), Reggiani (I), Campaniello (I), Luongo (I), Tapsoba (B)

    Espulsi: -