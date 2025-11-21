Italia-Burkina Faso 1-0: Campaniello porta gli azzurri in semifinale ai Mondiali Under 17 per la seconda volta nella storia

Prosegue l'avventura dell'Italia ai Mondiali Under 17 di scena in Qatar: a Doha, contro il Burkina Faso, è decisivo Campaniello per l'approdo alla seconda semifinale del torneo iridato dopo quella del 1987 (quando però era riservato solo agli Under 16).
Un match particolarmente sofferto per gli azzurri, sbloccatosi soltanto nel finale dopo aver rischiato in più di qualche circostanza la capitolazione.
A contendere la finalissima all'Italia sarà l'Austria, vittoriosa a sua volta con lo stesso risultato al cospetto del Giappone nel primo quarto di finale.