Il centrocampista dell'Inter non è tra i titolari dell'ultima amichevole pre-Europeo, ma non è presente neanche in panchina.

Donnarumma, Darmian, Buongiorno, Calafiori, Bellanova, Jorginho, Fagioli, Cambiaso, Frattesi, Chiesa e Scamacca. Questa la squadra che affronta la Bosnia Herzegovina nell'ultima amichevole dell'Italia di Spalletti, prima di partire alla volta della Germania e prendere parte all'Europeo 2024, tre anni dopo la conquista della coppa a Wembley ai danni dell'Inghilterra. Titolarissimo dell'Italia in questi ultimi anni, per la sfida contro la Bosnia non è presente Nicolò Barella: non solo, visto che il centrocampista dell'Inter è presente in panchina, ma non giocherà nemmeno un minuto.