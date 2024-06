Under 17 in campo prima di Italia-Bosnia: passerella d'onore per accogliere i Campioni d'Europa

Prima di Italia-Bosnia, ultima amichevole prima di volare verso gli Europei, la squadra di Spalletti celebrerà l'U17 Campione.

In attesa di capire come si comporterà l'Italia ad Euro 2024, c'è una formazione azzurra che ha già conquistato il rispettivo torneo. Parliamo ovviamente dell'Under 17, capace di riportare nel paese il torneo continentale dopo aver battuto il Portogallo per 3-0 nella finalissima in terra cipriota.

Per celebrare il successo dell'Under 17, la Nazionale di Spalletti accoglierà gli azzurrini a Empoli per l'amichevole contro la Bosnia e Herzegovina, l'ultima prima di partire per la Germania e prendere parte al nuovo Europeo, di cui l'Italia maggiore è Campione in Carica.

L'Italia Under 17 enterà in campo tra i giocatori più grandi, schierati per la passerella d'onore. In questo modo, tra gli applausi di Pellegrini, Donnarumma, Bastoni e del resto della truppa dei 26 che prenderà parte agli Europei, la rosa di Spalletti renderà omaggio ai giovanissimi Campioni.