Italia-Bosnia dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Gli azzurri in campo per l'ultima amichevole prima degli Europei. Tutto sulla gara: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.

Dopo uno scialbo pareggio a reti inviolate contro la Turchia a Bologna, l'Italia di Luciano Spalletti scende in campo per la seconda amichevole in programma prima dell'inizio di Euro 2024.

Gli azzurri affronteranno la Bosnia Erzegovina, non qualificata per la rassegna continentale, in un match utile a testare la condizione fisica e quella tecnica dei convocati.

In questo articolo tutte le informazioni sulla gara: dalle formazioni a dove vederla in tv e in diretta streaming.