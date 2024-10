Italia-Belgio, perché non c'è Lukaku: infortunio, scelta personale o tecnica?

Italia vs Belgio

L'attaccante azzurro non è stato convocato dal Belgio per le due gare contro Italia e Francia: "Lukaku? Ci ha chiesto di restare a Napoli".

L'inizio super in campionato con il Napoli, poi la non convocazione da parte del Belgio in Nations League (che ha un significato ben preciso): Romelu Lukaku è pronto a tornare ai suoi massimi livelli.

Il classe '93 ha iniziato la stagione con il botto, realizzando tre goal e quattro assist in cinque partite con gli azzurri in campionato.

Nonostante ciò, il ct Domenico Tedesco ha spiegato le ragioni della sua scelta, decisione presa in comune accordo con il giocatore.