Italia-Belgio 2-2, pagelle e tabellino: Cambiaso e Retegui illudono, rosso a Pellegrini

Quaranta minuti fantastici degli azzurri avanti di due goal dopo 24'. Il rosso di Pellegrini rimette però in corsa i Diavoli Rossi.

Notte quasi magica. Nella sera dedicata al ricordo del compianto Totò Schillaci, l'Italia indossa il suo abito migliore e centra la terza vittoria consecutiva in Nations League, questa volta ai danni del Belgio.

Parte subito bene la serata azzurra, con Cambiaso che la sblocca dopo un solo minuto di gioco capitalizzando un mezzo pasticcio della difesa belga.

La nazionale di Spalletti domina in lungo e in largo offrendo spettacolo e trova il raddoppioo con una grande azione: sponda di Retegui per Dimarco che apre per Cambiaso. Il sinistro dell'esterno viene respinto da Casteels sul tap-in proprio Retegui trova la via del goal.

Sembra tutto perfetto fino al minuto 40, quando Pellegrini si fa espellere per un fallaccio su Theate. Sugli sviluppi della punizione, il Belgio trova il 2-1 con De Cuyper.

Si va a riposo con l'Italia avanti ma colpita nel morale dal destro-sinistro dei belgi, che intorno all'ora di gioco trovano il pari con Trossard su sponda di Faes da corner.

Nei minuti finali l'Italia si limita a gestire difendendo un punto che la tiene in ogni caso al comando della classifica, con una lunghezza di vantaggio sulla Francia.