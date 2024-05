Italia, calendario amichevoli e quando giocano gli azzurri: tutte le prossime partite della Nazionale prima degli Europei

La squadra di Spalletti sarà impegnata anche con diverse amichevoli oltre ai vari grandi tornei e le qualificazioni per gli stessi.

Dopo aver conquistato l'Europeo 2021 (posticipato ad un anno dopo a causa della pandemia di covid), l'Italia si è qualificata al torneo tedesco 2024. Reduce dalla delusione della mancata qualificazione al Mondiale qatariota, il secondo dopo quello russo, ora gli azzurri provano a fare il bis in una grande competizione come quella continentale.

Strappato il pass per l'Europeo, l'Italia affronterà nel girone la Spagna, la Croazia e l'Albania. Un gruppo decisamente tosto per gli azzurri, con la consapevolezza però che a passare il turno saranno le prime due in classifica al pari delle migliori terze.

Prima di esordire in Germania, però, l'Italia di Spalletti scenderà in campo per delle amichevoli, così da testare il gruppo dei 26 giocatori che prenderanno parte al torneo europeo a partire dal 15 giugno (esordio con l'Albania).