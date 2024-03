Italia-Albania biglietti Euro 2024: prezzi, disponibilità e dove acquistarli per la partita del 15 giugno

Italia e Albania in campo per la prima partita degli Europei 2024: richiesta enorme di biglietti per l'evento del 15 giugno.

L'Italia sfiderà i vicini dell'Albania come prima partita di Euro 2024. A Dortmund, in Germania, la squadra di Spalletti affronterà il team rossonero guidato da Silvynho, sorprendente nella fase di qualificazione e deciso ad ottenere la qualificazione al turno successivo nonostante il complicato girone (presenti anche Spagna e Croazia). I tifosi italiani e albanesi arriveranno in massa all'Europeo tedesco per sostenere la propria squadra, ma non tutti potranno vedere le partite dal vivo. Richiesta enorme, come ogni grande torneo, per i biglietti della competizione. Gli Europei 2024 non fanno ovviamente eccezione. L'articolo prosegue qui sotto